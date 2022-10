Letzte Ruhe für Haustiere: Neuer Paxnatura-Partner

Welche Möglichkeiten der Verabschiedung Betroffenen nach dem Ableben eines Haustiers offenstünden, sei vielen nicht bekannt. "Die Informationen sind zwar im Internet einsichtig, doch kommt es in diesem Bereich oftmals auf die persönliche Beratung an", sagt Paxnatura-Geschäftsführerin Karin Seewald. Das in Grödig ansässige Naturbestattungsunternehmen bietet auf vier Amicus-Wald- und -Naturfriedhöfen Aschebeisetzungen für verstorbene Haustiere an. Eine dieser Flächen befindet sich in Grödig, weitere in Purkersdorf (NÖ), in Sittersdorf (Kärnten) und in St. Florian (OÖ). Durch eine Kooperation mit dem Haustierzubehörhändler Fressnapf soll diese Form der Beisetzung nun bekannter werden. Mit Paxnatura Amicus habe man einen Partner gefunden, "der die Wünsche der Haustierbesitzer hört und eine schöne letzte Ruhestätte anbietet", erklärt Fressnapf-Österreich-Geschäftsführer Hermann Aigner.