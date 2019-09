Letzter Schwimmtag am Sonntag: Gratis Eintritt im Aya-Bad

Als letztes der städtischen Freibäder schließt am Sonntag das Aya-Bad die Pforten.

Eine lange Freibadsaison in der Stadt Salzburg neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag ist letzter Badetag im AYA-Freibad - bei freiem Eintritt für alle. "Der Wettergott meint es am Sonntag noch einmal sehr gut mit den Badegästen. Mit 23 Grad wird die Wassertemperatur ungefähr der Außentemperatur entsprechen, was besonders angenehm ist. Ich hoffe daher, dass viele Menschen die Gelegenheit nutzen, um im AYA-Freibad die letzten Freiluft-Runden zu drehen", erklärt Vizebgm. Bernhard Auinger (SPÖ). Das Aya-Freibad ist am Sonntag von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Quelle: SN