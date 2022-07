Level-Up-Messe in Salzburg: Wo Comicfiguren zum Leben erwachen

Auf 20.000 Quadratmetern widmet sich ab Freitag eine Messe der Welt der Computerspiele. Heuer gibt es auch einen Cosplay-Bereich.

Der Aufwand, den die 33-jährige Cindy N. aus dem benachbarten Bad Reichenhall betreibt, ist riesig. Bis zu 80 Stunden Arbeit stecken in den Kostümen, die sie als Cosplayerin auf Computerspiel- und Comicmessen zur Schau trägt. "Cosplay" ist eine Kombination der englischen Wörter für Kostüm und Spiel. "Man zieht sich ein Kostüm an und verhält sich wie der Charakter", sagt Cindy. Das Hobby kommt aus dem asiatischen Raum. Die Personen schlüpfen dabei in Figuren aus Comics, Filmen oder Videospielen. Cindy hat ...