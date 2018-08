Licht in die Sicherheits-Debatte!

Was macht Städte sicherer? Was beeinträchtigt das subjektive Sicherheitsgefühl? Braucht es mehr als Polizeipräsenz? Die SN sprachen mit der Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher.

Elisabeth Oberzaucher forscht zu Themen der Entwicklung von Städten und beschäftigt sich in einem aktuellen Forschungsprojekt mit der Sicherheit in Ballungsräumen.

In der Stadt Salzburg gibt es nach Gewaltdelikten eine aufgewühlte Diskussion. Dabei wird vor allem die Forderung nach mehr Polizei laut. Reicht das? Leider wird das Sicherheitsthema in der Regel falsch behandelt. Denn die wahrgenommene Sicherheit der Menschen hat meist relativ wenig mit der objektiven Sicherheit zu tun. Ein klassisches Beispiel: Das Sicherheitsempfinden von Frauen ist im öffentlichen Raum am geringsten, und am höchsten zu Hause. Doch die Gewaltvorfälle, denen Frauen zum Opfer fallen, passieren fast ausschließlich genau dort, in den eigenen vier Wänden. Wir nehmen Bedrohungen auf unsere Sicherheit insgesamt viel stärker wahr, als diese eigentlich sind. Wir sind sehr sicher, glauben aber, dass wir sehr unsicher sind.