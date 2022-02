Lichtermeer: In Hallein wird der Corona-Opfer gedacht

Mehrere zehntausend Teilnehmer/-innen kamen Mitte Dezember zur Aktion "Yes we care" in Wien zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie. Am Donnerstagabend gibt es nun auch in Hallein erstmals eine solches Lichtermeer.

SN/sw/petry Grünen-Stadträtin Kimbie Humer-Vogl (r.) und SPÖ-Stadtparteivorsitzende Ingrid Zimmerling haben die Gedenkveranstaltung ins Leben gerufen.