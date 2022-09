Liebesbetrüger lockte Pinzgauerin 40.000 Euro heraus

Im Glauben an die große Liebe fiel eine 63-jährige Pinzgauerin auf einen dreisten Internetbetrüger herein.

Der Mann hatte demnach auf einer Partnervermittlungswebsite vorgegaukelt, er sei Soldat der britischen Armee. Er log dabei der 63-Jährigen schon im Mai 2021 vor, er habe in Syrien bei einem Befreiungseinsatz von den dortigen Behörden 40 Kilo Gold erhalten, die es nun zu sichern und zu transportieren gelte. Die Frau überwies dem "Soldaten" schon 2021 gut 1000 Euro und erstattete dann auch Anzeige. Doch obwohl der Mann die Frau nie bedroht habe, so heißt es im Polizeibericht, "verspürte sie einen starken psychischen Druck, sodass sie 2022 weitere 21 Überweisungen in Höhe von fast 60.000 Euro tätigte".