Liebesbetrug im Internet: Pongauerin überwies Unbekanntem 30.000 Euro

Der Unbekannte hatte der 48-Jährigen auf perfide Weise seine Zuneigung zu ihr vorgetäuscht und der Frau unter verschiedenen Vorwänden immer wieder Geld herausgelockt.

Laut Polizeibericht gaukelte der Mann über das Internet eine Beziehung zu der Pongauerin und seine Verliebtheit in sie vor. Der Unbekannte lockte der 48-Jährigen fortlaufend Überweisungen unter verschiedenen Vorwänden heraus. So täuschte er ihr laut Polizei vor, unter anderem Geld für eine Operation der Tochter eines Freundes oder auch zur Übernahme von Paketgebühren zu benötigen. In Summe überwies die 48-Jährige seit März dieses Jahres rund 30.000 Euro.

Quelle: SN