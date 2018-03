Liebevolle Erinnerungen zu Karlheinz Böhms 90er

Heute, Donnerstag, hätte der Schauspieler Karlheinz Böhm Geburtstag gefeiert. Ehefrau Almaz Böhm und Freunde erinnern sich an ihre Lieblingsmomente mit ihm.

Den Moment, als sie ihn das erste Mal sah, wird Almaz Böhm nie vergessen. Es war vor 30 Jahren. Die junge Äthiopierin arbeitete erst seit Kurzem in der landwirtschaftlichen Abteilung von Karlheinz Böhms Stiftung "Menschen für Menschen" in Addis Abeba und behandelte gerade eine Kuh, als der frühere Schauspieler dort mit Mitarbeitern auftauchte. "Er erkundigte sich nach mir, stand schließlich auf, schüttelte mir die Hand und hieß mich willkommen." Ein unglaublicher Akt für Almaz Böhm, die es in ihrer Heimat gewöhnt war, nicht allzu viel Respekt und Achtung von Männern zu erwarten. "Diese Gesten haben mir unheimlich viel bedeutet." Und somit stand eine große Portion Respekt im Mittelpunkt dieser ersten Begegnung, aus der einige Monate später eine große Liebes- und Lebensbeziehung werden sollte.