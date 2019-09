Liebherr steuert den nächsten Rekord an

Das Paradeunternehmen geht dem fünften Rekordjahr in Serie entgegen. Aktuell spricht Abgastechnologie für die Radlader aus Bischofshofen.

"In diesem Jahr werden wir erstmals 4400 bis 4500 Radlader produzieren und verkaufen und damit die 700-Millionen-Euro-Umsatzgrenze überschreiten", freut sich Liebherr-Direktor Manfred Santner am Beginn des "Pongauer Nachrichten"-Gespräches in seinem Büro.

Der aktuelle Investitionszyklus der Bauwirtschaft ist außergewöhnlich lang. An ein endloses Fortschreiben der Erfolgskurve glaubt man in der Bischofshofener Liebherr-Führungsriege aber nicht - wobei das Thema Brexit keine "weltbewegende" Rolle spielt.

Santner: "Unser Umsatz in Großbritannien liegt bei drei Prozent des gesamten. Die Trends, die aus dem Brexit entstehen, sind negativ - wenn der Nationalismus forciert wird und sich die Internationalität reduziert, dann erschwert das unser Geschäft. Die Wertschöpfungskette ist über die ganze Welt verteilt, auch in Ländern, die früher daran gar nicht teilhaben konnten. Wir haben mehrere Hundert qualifizierte Lieferanten allerorts. Rund 1500 Teile bilden die Basis eines Radladers."

Am Liebherr-Standort Bischofshofen wird seit Jahren massiv ausgebaut. Der Personalstand ist mit 1100 eigenen und 150 Leiharbeitskräften auf einem Rekordniveau. 50 bis 60 Einstellungen pro Jahr sind infolge der Fluktuation notwendig.

Mit den Neuregelungen hinsichtlich der Zwölf-Stunden-Arbeitszeit ist die Personalpolitik einfacher geworden - wenngleich Santner noch mehr Elastizitätsbedarf im Arbeitsrecht begrüßen würde: "Der demografische Trend zeigt deutlich, dass die Babyboomer-Jahrgänge in naher Zukunft in Pension gehen und der Nachwuchs deutlich geringer ausfallen wird. Wir brauchen einen anderen Zugang zur Arbeit, beispielsweise zur Lebensarbeitszeit über dem 60. Lebensjahr, zu Stundenkonten und dergleichen."

Das Geheimnis des Liebherr-Radlader-Umsatzes liegt in der technischen Entwicklung. Santner: "Durch die emissionsverschärfenden Regelungen kam unsere Branche unter Druck. Wir bringen neue und effizientere Abgas- und Antriebstechnologien auf den Markt. Viele Radlader-Motoren stammen aus einem Liebherr-Werk in der Schweiz. Ein weiterer technischer Meilenstein sind die zunehmenden Assistenzsysteme für die Fahrer der Maschinen - beispielsweise ein integriertes Wiegesystem."

Die unterschiedlichen Emissionsvorgaben weltweit bedürfen verschiedenster Motorenlösungen bei Liebherr. Ein weiterer wichtiger Schritt zum Steigern des Marktanteils von Liebherr-Radladern ist die Vertriebsstruktur. Da ist noch Luft nach oben.

Mit 657 Millionen Jahresumsatz im Vorjahr hat Bischofshofen sechs Prozent zum Liebherr-Konzernumsatz beigesteuert. Der Baumaschinensektor hat insgesamt rund 60 Prozent der Liebherr-Gesamtbilanz ausgemacht.