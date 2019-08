Liechtensteinklamm: Die Zeit läuft davon

Bürgermeister will unbedingt noch heuer aufsperren, allerdings verzögern sich die Arbeiten.

Seit einem gewaltigen Felssturz im Frühjahr 2017 ist die Liechtensteinklamm gesperrt. Das von der Gemeinde ausgegebene Ziel ist die Wiedereröffnung noch im heurigen Jahr. Da die Saison traditionellerweise am 26. Oktober endet, bleiben nur noch wenige Wochen.

Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP) zeigt sich, trotz jüngster Verzögerungen, optimistisch: "Es ist sehr ambitioniert, aber wir halten an unserem Ziel fest. Und wenn es nur für ein paar Tage ist." Eine Öffnung selbst für kurze Zeit sei ein positives Signal, so der Ortschef. "Aber natürlich geht die Sicherheit vor." Eine offizielle Eröffnungsfeier werde es in jedem Fall erst im kommenden Jahr geben.

Das anhaltend schlechte Wetter im Mai und ein Unwetter im Juli waren die größten Bremsen, so Mitterer. Zuletzt mussten Verklausungen in der Klamm mit dem Hubschrauber entfernt werden. 40 Arbeiter von Spezialfirmen werken an der Sanierung und der Absicherung. Mit den geplanten Kosten wird man nicht auskommen. Statt der erwarteten 3,5 Millionen Euro rechnet Mitterer mit vier Millionen.

Die Klamm ist eines der Toptourismusziele des Pongaus. 2016 kamen 212.000 Besucher.