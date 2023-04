Lieferanten-Rechnungen offen: Skihüttenpächter im Lungau plötzlich verschwunden

Zwei Italiener, die eine Skihütte im Skigebiet Fanningberg in Weißpriach (Lungau) gepachtet hatten, sind nach der Saison einfach verschwunden, ohne ihre Lieferanten zu bezahlen. Vorerst steht ein Schaden von 151.000 Euro fest.

Die beiden pachteten die gut etablierte Hütte im Oktober 2022 für eine Schweizer Tourismus GmbH und bestellten bei Großhändlern Getränke, Lebensmittel, Heizmaterial und Küchengeräte, berichtete die Polizei am Samstag.

Die Waren wurden vor Wintereinbruch per Lkw zugestellt, denn während des Liftbetriebs ist die Skihütte nur per Lift oder Skidoo zu erreichen. Die Hüttenmiete entrichteten die beiden Männer bis Jänner 2023, die Lieferanten vertrösteten sie bis Ende März mit dem Hinweis, dass demnächst Geld aus Italien einlangen werde. Am 30. März informierte das Liftpersonal die Verpächterin der Hütte, dass sich niemand mehr dort befinde und der zur Hütte gehörende Skidoo mit angestecktem Schlüssel bei der Talstation abgestellt sei.

Die Verpächterin schaute bei der Hütte nach und stellte fest, dass niemand mehr da war und die Pächter diverse Küchengeräte sowie Gastro-Einrichtungsgegenstände mitgenommen hatten. Erste Erhebungen hätten ergeben, dass ab 28. Dezember 2022 nur mehr einer der Pächter die Skihütte geführt habe und sich der zweite in die Schweiz zurückgezogen haben dürfte, so die Polizei.