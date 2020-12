Liefering: Brand in Wohnhaus, zwei Bewohner mussten ins Krankenhaus

Zu einem Wohnungsbrand mussten am Montag um 7.45 Uhr die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg sowie Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Itzling und Liefering anrücken. In der Forellenwegsiedlung in Liefering stand eine Wohnung in Vollbrand. Zwei Bewohner, darunter ein Kind, wurden ins Krankenhaus gebracht, ein Hund musste in der Tierklinik in Anif versorgt werden.



Der Brandherd war laut Berufsfeuerwehr Salzburg im Wohnküchenbereich, die starke Rauchentwicklung hatte sich in der ganzen Wohnung ausbreitet. Der Bewohner der Wohnung wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Salzburg eingeliefert, das Kind zur Kontrolle.

Feuerwehr und Rotes Kreuz retteten außerdem einen kleinen Hund, ein Sanitäter des Roten Kreuzes versorgte das Tier zunächst mit Sauerstoff, danach wurde es zusammen mit einem Sanitäter mit der Berufsfeuerwehr in die Tierklinik nach Anif gebracht.

Die Berufsfeuerwehr Salzburg stand mit 16 Mann im Einsatz, die Löschzüge Liefering und Itzling der Freiwilligen Feuerwehr mit 20 Mann. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Quelle: SN