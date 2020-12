Liefering: Brand in Wohnung durch Zigarettenreste ausgelöst

Zu einem Wohnungsbrand mussten am Montag um 7.45 Uhr die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg sowie Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Itzling und Liefering anrücken.

In der Forellenwegsiedlung in Liefering stand Montagfrüh die Wohnung eines 60-jährigen Mieters in Vollbrand. Das Feuer breitete sich vom Balkon unbemerkt über die Fensterholzrahmen in das Innere der Wohnung aus. Im gesamten Gebäude kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Die Löschversuche des 60-Jährigen blieben erfolglos. Eine Person sowie der Hund des Mieters wurden mittels Drehleiter von der Berufsfeuerwehr geborgen.

Zwei Bewohner, darunter ein Kind, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Rotes Kreuz retteten außerdem einen kleinen Hund, ein Sanitäter des Roten Kreuzes versorgte das Tier zunächst mit Sauerstoff, danach wurde es zusammen mit einem Sanitäter mit der Berufsfeuerwehr in die Tierklinik nach Anif gebracht.

Die Berufsfeuerwehr Salzburg stand mit 16 Mann im Einsatz, die Löschzüge Liefering und Itzling der Freiwilligen Feuerwehr mit 20 Mann.

Als Brandurasche konnten der Brandermittler und der Brandsachverständiger der Salzburger Landesstelle für Brandverhütung feststellen, dass das Feuer wegen Zigarettenresten in einem Kunststoffkübel ausgebrochen war. Der 60-Jährige gab an, dass er die Zigarettenreste seines Aschenbechers am frühen Morgen in den Kunststoffkübel am Balkon ausleerte. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Bereich.

Quelle: SN