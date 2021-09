Liefering feierte seinen Tunnel

Nach 20 Jahren sieht man den Autobahntunnel als "Erfolgsgeschichte" - das Dorf ist wieder eins.

Den Stadtteil Liefering können sich viele heute gar nicht mehr ohne Tunnel vorstellen. Doch bis er errichtet wurde, verstrichen zehn Jahre. "Wir haben lange gekämpft und die Politik bis hinunter nach Wien traktiert, um diesen Tunnel zu bekommen", erinnert sich der ehemalige ÖVP-Gemeinderat und Gärtner Peter Iwanoff. Er zählte wie Wolfgang Unger, Johann Pann und Franz Eisl zu den treibenden Kräften für das Projekt. Dabei sahen sie sich großer Kritik ausgesetzt.

SN/sw/alex killer Die Lieferinger feierten am Wochenende Erntedank und ihren Umwelttunnel.

Und trotzdem: Am 13. Oktober 2001 wurde die knapp über 500 Meter lange Röhre feierlich eröffnet. Iwanoff spricht 20 Jahre später von einer Erfolgsgeschichte: "Das konnten viele damals nicht abschätzen, aber das Dorf in der Stadt ist wieder zusammengewachsen." Über dem Tunnel entstand eine gut nutzbare Grünfläche samt Spielplätzen und Brunnen, weshalb auch Lisa Huber von einem Zugewinn für die Anrainer spricht. Die ehemalige Hartlwirtin fungierte neben der damaligen Verkehrslandesrätin Gabi Burgstaller als Tunnelpatin.

"Die Autobahnmeisterei hat mich ausgesucht, das habe ich schon als Ehre empfunden." Bei dem Festakt am Sonntag im Anschluss an das Erntedankfest ließ auch Huber sich die Weißwürste und den Leberkäse schmecken. Ins gut gefüllte Festzelt vorm Gasthof Kohlpeter kamen nach langer Corona-Pause wieder einmal alle großen Lieferinger Vereine zusammen. Die Prangerschützen feuerten einen Ehrensalut ab. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) erinnerte in seiner Rede daran, dass auf der Autobahn bis 1965 Motorradrennen mit bis zu 40.000 Besuchern stattfanden.