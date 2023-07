Liefering: Feuerwehr musste Mehrparteienhaus wegen versuchter Brandstiftung evakuieren

Zehn Bewohnerinnen und Bewohner wurden mit der Drehleiter geborgen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bisher unbekannte Täter einen Schuhschrank in einem Mehrparteienhaus in Salzburg Lieferung anzuzünden. Weil es eine starke Rauchentwicklung im Stiegenhaus gab und der Brandherd zunächst unklar war, evakuierte die Berufsfeuerwehr Salzburg das Gebäude. Zehn Bewohnerinnen und Bewohner wurden mit der Drehleiter geborgen. Verletzt wurde niemand. Das berichtet die Polizei. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern laufen.