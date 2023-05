Lieferinger ärgern sich über die vielen Raser in 30er-Zone

Bewohner im Nordwesten der Stadt Salzburg fordern mehr Schutz gegen rücksichtlose Fahrer: Sie sehen in weiteren Bodenmarkierungen und einem Radar eine Lösung.

Eigentlich sind in der gesamten Lieferinger Hauptstraße nur 30 km/h erlaubt. Doch viele Autofahrer halten sich nicht an dieses Tempolimit. "Es gibt nur am Anfang und am Ende der langen Straße Verkehrszeichen, die auf den 30er hinweisen. Die Bodenmarkierungen sind nicht mehr zu erkennen", sagt Monika Seiler.

Jeden Tag habe sie Angst, dass mit ihren Kindern am Zebrastreifen vor ihrer Haustür am Leobacherweg etwas passieren könnte. "Meine Schwester, meine Nachbarin und ich wechseln uns ab, damit die Kinder in der Früh sicher über die Straße kommen", sagt sie.

Die Gerade lädt zum Gasgeben ein

Die darauf folgende Gerade Richtung Gasthaus Kohlpeter würde zum Gasgeben anregen. "Wenn ich dort mit 30 km/h fahre, werde ich oft angehupt oder angeblinkt, dass ich schneller fahren soll. Es handelt sich dabei meistens um auswärtige Personen und nicht um Leute aus Liefering." Weitere Hinweistafeln, ein Radar oder stumme Polizisten würden laut Seiler hier sicher helfen.

Das rücksichtslose Vorgehen mancher Verkehrsteilnehmer ärgert auch Gemeinderat Christoph Brandstätter von der ÖVP: "Ich fordere seit Langem, die vor Jahren angebrachten und mittlerweile verblassten Bodenmarkierungen ,Achtung Schulkinder' und ,30 km/h' zu erneuern."

Bodenmarkierungen wurden nicht erneuert

Gemeinsam mit seinem Parteikollegen Philip Gsöllpointner habe er bereits im Herbst 2021 per Anfrage an Martina Berthold von der Bürgerliste (damals noch ressortzuständige Stadträtin, Anmerkung) angeregt, die Markierungen zu erneuern, allerdings ohne Erfolg. Die Erneuerung wurde damals abgelehnt. Vom Amt wurde ihm auf Nachfrage hin mitgeteilt, dass Markierungen dieser Art nicht mehr gemacht werden, da die Beschilderung am Anfang und am Ende der 30-km/h-Zone ausreichen würden. "In anderen Straßen wie der Pillweinstraße, der Bayernstraße oder der Eniglstraße wurden solche Markierungen angebracht."

Prüfung für das Aufstellen einer Radarbox

Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste): "Das mit den Schildern haben wir geprüft. Um weitere aufzustellen, wäre eine Verordnung des Bürgermeisters notwendig. Was wir aber sicher machen werden, ist die Erneuerung der verblassten Bodenmarkierungen." Zudem lasse sie prüfen, ob es möglich sei, eine Radarbox auf einer der Geraden aufzustellen.