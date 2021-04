Lieferstopp für AstraZeneca: Salzburg plant kurzfristig

Lieferausfälle wie jene von AstraZeneca diese Woche machen keine langfristige Planung möglich, betont Salzburgs Gesundheitsreferent Christian Stöckl im Gespräch mit den SN. Und er schildert, was der Lieferstopp für die Impfungen im Bundesland bedeutet.

Frustrierend, aber wenig überraschend war für Salzburgs Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl die Meldung, dass der Impfstoffhersteller AstraZeneca diese Woche keine Impfdosen liefern wird, die nächste Woche verimpft werden können. "Das ist extrem mühsam für unsere Leute." Da es bereits in der Vergangenheit immer wieder Lieferausfälle gab - auch bei anderen Herstellern - werden in Salzburg Impftermine immer erst dann vergeben, wenn der Impfstoff bereits in Österreich ist. "Damit sind wir immer gut gefahren und deshalb müssen wir auch in der ...