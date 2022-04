Lieferwagen prallte in St. Johann gegen Lkw: 52-jähriger Lenker schwer verletzt

Frontalzusammenstoß zwischen Lieferwagen und Lkw. Die B 311 in St. Johann war am Mittwochnachmittag für zwei Stunden gesperrt.

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr geriet ein 52-jähriger Lenker eines Lieferwagens in St. Johann auf der B 311 in Fahrtrichtung Schwarzach aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Lenker des Firmenwagens erlitt durch den Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins Klinikum Schwarzach gebracht. Sein 38-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Die B311 war für zwei Stunden komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr St. Johann war mit 33 Personen im Einsatz.