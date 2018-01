Lieferwagen rollte in Salzach: Feuerwehr musste Fahrzeug aus fünf Metern Tiefe bergen

Bei der Wehranlage in Hallein musste die Feuerwehr am Freitagnachmittag in stundenlanger Arbeit einen Lieferwagen aus dem Staubereich der Salzach bergen.

SN/fmt Die Feuerwehr im Einsatz.