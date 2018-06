Life-Ball-Flieger: Die Stars sind in Salzburg gelandet

"The Sound of Music" und somit Salzburg inspirieren den heurigen Life Ball. Auf ihrem Flug nach Wien machten die Stars aus den USA am Freitag einen Zwischenstopp am Salzburger Flughafen.

Mit rund 200 prominenten Ball-Gästen an Bord legt der "Life-Ball-Flieger" am Vormittag auf seinem Weg von New York nach Wien einen Zwischenstopp in Salzburg ein. Mit etwas mehr eineinhalb Stunden Verspätung landetet die Boeing 767 der Austrian Airlines vor kurzem auf dem Salzburg Airport. Gebrandet ist das Flugzeug mit dem Motto der diesjährigen Kampagne "Know Your Status".



Ball-Organisator Gery Keszler begrüßte die Gäste am Rollfeld, darunter Kelly Osbourne, Patti LaBelle, TV-Sternchen Caitlyn Jenner, Rufus Wainwright, Stella Ellis, Danilo Dixon, Gus Kenworthy. Die Gäste begaben sich anschließend auf die Spuren von "The Sound of Music", dann geht es weiter zum Ball nach Wien.

Außerdem rollten in Salzburg die Fahrer des amfAR's EpicRide mit ihren Motorrädern an: Kevin Frost, Oscar-Preisträger Adrien Brody, Katee Sackhoff, Michiel Huisman, Gilles Marine, Ian Bohen und JR Bourne.

Nach amerikanischem Vorbild führt der "Awareness-Ride" mit Motorrädern von Zürich ausgehend durch Europa. Der Konvoi mit Brody an der Spitze ist bereits am Donnerstag in Salzburg angekommen. Die Biker sind das Willkommens-Komitee für den Life-Ball-Flieger. Hollywoodstar Charlize Theron bleibt noch in Salzburg und frühstückt mit den Motorradfahrern auf Einladung der Galerie Ropac. Die Schauspielerin aus Südafrika hatte am Donnerstag in Wien die erste Auszeichnung für ihre Arbeit in der HIV/Aids-Prävention erhalten. Life Ball-Organisator Gery Keszler überreichte Theron im Kaiserpavillon im Wiener Schloss Schönbrunn den Swarovski "Crystal Of Hope".





(SN)