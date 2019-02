Life Ball lädt in Salzburg zur Aufklärung ein

16- bis 21-Jährige können an Workshops teilnehmen.

Die Next Generation Academy der Life Ball Next Generation findet erstmals in der Stadt Salzburg statt. Am Donnerstag und Freitag können sich Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren kostenlos zu einem so genannten Peer ausbilden lassen, um ihre Mitschüler anschließend über die Gefahren von HIV und AIDS aufzuklären. Der zweitägige Workshop wird von Trainern von "Jugend gegen AIDS" im Gebäude der Wüstenrot abgehalten. Die 20-jährige Studentin Michelle Kosczielniak wird als Trainerin in Salzburg sein. Erst werde über sexuelle Identität gesprochen, im Anschluss über Gesundheit. Fragen wie "Wie schütze ich mich vor sexuell übertragbaren Krankheiten" und "Welche gibt es überhaupt?" werden geklärt. "Zu Beginn sind manche noch etwas schüchtern, tauen aber nach und nach auf", erzählt Kosczielniak. Generell herrsche bei vielen noch Aufklärungsbedarf. "Wir begegnen den Jugendlichen auf Augenhöhe, so haben viele mehr Mut, Fragen zu stellen, weil sie sich verstanden fühlen", sagt der 23-jährige Marlon Jost, Vorstand von "Jugend gegen AIDS".

Anmeldung: https://lifeplus.org/nextgeneration/