Liftmitarbeiter mit Ski geschlagen und verletzt? - 9600 Euro Geldstrafe für Zahnarzt in Salzburg

Wegen "einfacher" Körperverletzung gemäß Paragraf 83 Strafgesetzbuch wurde am Mittwoch am Landesgericht ein Zahnarzt schuldig erkannt. Dem nicht rechtskräftigen Urteil von Strafrichterin Martina Kocher zufolge hatte der Zahnmediziner am 26. Oktober 2021 mit seinen Tourenski einem Seilbahnmitarbeiter der Kapruner Gletscherbahnen einen Schlag auf die Brust versetzt.

