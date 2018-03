Lindy Hop und Bigband-Sound: Alles ist Swing

Swing ist mehr als nur ein Tanz. Swing ist Musik, Kleidung und Lebensstil. Das entdecken immer mehr Salzburger und sind mit Begeisterung dabei.

Schweißtreibend ist die Angelegenheit, aber sie macht offensichtlich enormen Spaß. Denn in den Gesichtern der Teilnehmenden am Swing-Tanzabend in der Academy Bar - ein "Social", wie es im einschlägigen Jargon heißt - spiegelt sich stets ein breites Lächeln. Zur jazzigen Musik von Frank Sinatra, Glenn Miller oder Ella Fitzgerald wird jeden ersten Mittwoch im Monat ordentlich das Tanzbein geschwungen.

In jüngster Zeit begeistern sich immer mehr Leute für Swing, ein Sammelbegriff für sowohl den Musikstil als auch für verschiedene Tanzarten wie etwa Charleston, Balboa, Collegiate Shag oder Lindy Hop. "Der ist der Beliebteste, man kann recht schnell und unkompliziert hineinfinden und er ist extrem ausbaubar", weiß Verena Vitzthum.

Sie bildet mit Anna Kainberger und Sascha Selke den Vereinsvorstand von "All that Swing", im Jazzit veranstalten sie regelmäßig Tanzkurse. "Auch wenn der Tanz leicht zu erlernen ist, für die Technik sind viele Kilometer nötigen, um sie vom Kopf in die Beine zu bekommen", schmunzelt sie. Unverkennbar lebt sie ihre Begeisterung für Swing auch im Alltag: Die Haare sind kunstvoll aufgesteckt, eine Blüte ziert die Pracht. Auch im Kleidungsstil kann sie es durchaus mit den Filmdiven der 1930er- und 40er-Jahre aufnehmen.

Rollen verteilen sich nach Können

Gleichberechtigung wird beim Swing großgeschrieben, auch wenn es bei einem Tanzpaar einen "Lead" (führende Person) und einen "Follow" (folgende Person) gibt. "Es kann jeder mit jedem tanzen, die Rollen verteilen sich je nach Können und Persönlichkeit, keinesfalls nach Geschlecht." Die Tanzpartner werden ständig gewechselt, das ergibt viel Platz für Variationen und um Neues auszuprobieren. "Das macht ja den Reiz aus, vor allem, wenn man sich auf die Musik einstellen kann. Wenn jemand führt, dann gibt er höchstens eine Wegbeschreibung, macht einen Vorschlag, aber der Lead führt den Follower nie bis vor die Haustür", beschreibt die Expertin bildhaft.

Auf Höflichkeit und gutes Benehmen legen echte Swing-Fans ebenfalls großen Wert. Auf Hüftwackeln weniger, sondern es geht um den "Bounce", das Tiefergehen in den Knien. "Das hilft auch, sich mit einem Tanzpartner nonverbal aufeinander einzustimmen. Außerdem gilt bei uns die Regel: Wir machen keinen falschen Schritt, nur eine neue Variation." Alle Informationen gibt es unter www.allthatswing.at, auch zu den Kursen.