Linienbusse in der Stadt Salzburg kollidierten: Vier Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Linienbusse in der Stadt Salzburg sind in der Nacht auf Samstag vier Personen, darunter einer der Lenker, verletzt worden.

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg in der Früh berichtete, hatte ein Bus kurz nach Mitternacht in der Neutorstraße stark abbremsen müssen, weil ein Auto am Ende der Busspur den Vorrang verletzte. Der Lenker des nachkommenden Busses konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß in das Heck des ersten, wobei er eingeklemmt wurde.

Der 35-Jährige musste von der Berufsfeuerwehr geborgen werden und wurde dann vom Roten Kreuz ins Universitätsklinikum gebracht. Weitere drei Personen hätten leichte Verletzungen erlitten. Die Neutorstraße war während der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Ausgelöst wurde der Unfall durch eine 54-jährige Salzburgerin die auf der Neutorstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen war. Sie ordnete sich auf der Höhe des Hildemannplatzes, wo die Busspur in einen allgemeinen Fahrstreifen übergeht, vor dem Autobus ein, obwohl dieser Vorrang hatte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 38-jährige Lenker abrupt abbremsen.