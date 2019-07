Große Asphaltflächen verhindern in der Innenstadt die Pflanzung von Bäumen. Diese hätten kaum eine Chance zum Überleben, sagt der Leiter des Gartenamts.

"Die Salzburger wünschen sich mehr Grün in der Innenstadt und damit auch mehr Schatten." So lautete der Tenor nach einem SN-Lokalaugenschein am neugestalteten Residenzplatz. Manche Passanten sprachen gar von einer Staub- und Betonwüste, die ein Verweilen bei den momentan hochsommerlichen ...