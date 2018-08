Lions investieren in soziale Projekte

Der Lions Club "Salzach - Oberndorf-Laufen" engagiert sich im nördlichen Flachgau und im angrenzenden Rupertiwinkel mit seinen sozialen Projekten, die beeinträchtigten oder in Not geratenen Menschen zugutekommen. So wurden im vergangenen Clubjahr insgesamt 18.500 Euro gespendet. Es wird unbürokratisch und schnell geholfen. Die Spenden kommen aus den Reingewinnen bei zumeist kulturellen Veranstaltungen, aber auch aus den Aktivitäten am Oberndorfer Weihnachtsmarkt.

In Maria Plain übernahm kürzlich Andreas Kreiseder aus Elixhausen das Präsidentenamt für ein Clubjahr von der Oberndorferin Gerda Schichtle. Er betonte, dass sich der Club, so wie bisher, vor allem im sozialen Bereich engagieren werde, und kündigte gleich mehrere Veranstaltungen mit Künstlern und Spitzensportlern an, deren Reinerlöse wieder Bedürftigen zufließen werden.

Der neue Vorstand des Clubs "Salzach - Oberndorf-Laufen: Präsident Andreas Kreiseder (Elixhausen), Past-Präsidentin Gerda Schichtle (Oberndorf), 1. Vizepräsident Josef Falzberger (Salzburg), 2. Vizepräsidentin Ute Rohrer (Henndorf), Sekretär Wolfgang Wieder (Bergheim), Schatzmeister Andreas Kinzl (Oberndorf), Clubmeister Thomas Webersberger (Oberndorf), Vorstandsmitglied für Sonderaufgaben Josef A. Standl (Oberndorf), Activity-Leitung Martin Krabath (Oberndorf), Club-Kontakte Christa Kuntschik-Hinterholzer, Jumelage Elisabeth Fritz, Jugendaustausch Isabelle Felsing, Lions-Base Gerda Schichtle, Rechnungsprüfer Matthias Leistner und Simon Richter (beide Laufen); Beauftragte des Vorstandes für Activity: Hans Karl, (Oberndorf), Matthias Leistner (Laufen), Johann Schafelner, (Oberndorf), Wolfgang Wieder (Laufen).