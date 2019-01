Lisa Flachberger - sie siegte im Sog Hirschers beim Nightrace in Schladming

Die eisige Piste in Schladming konnte die Stroblerin Lisa Flachberger nicht bremsen. Davor trainierte die 21-Jährige mit Michaela Kirchgasser.

Sie lag nur knapp 13 Sekunden hinter der Zeit, mit der Marcel Hirscher den Nightrace in Schladming am Dienstagabend gewonnen hat: Lisa Flachberger aus Strobl holte sich auf der Weltcup-Slalomstrecke ebenfalls einen klaren Sieg. Die 21-Jährige trat als eine von zehn Radiohörern beim Midnightrace der Ö3-Ski-Challenge an. Nur vier schafften es dabei fehlerfrei ins Ziel.