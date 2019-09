Literaturhaus Henndorf feiert Jubiläum

Es soll das modernste Post-Logistikzentrum Österreichs werden. In Thalgau fand am Donnerstag der Spatenstich für die neue Paketbasis statt, die das Postzentrum in Wals-Siezenheim entlasten wird. 23,7 …

Wirtschaft

Der Spatenstich für einen 150-Mitarbeiter-Betrieb wird am Donnerstag in Thalgau gefeiert. Die Post AG wird an der Sonystraße in der Nähe des Autobahnanschlusses eine Paketumschlagsbasis errichten und mehr als …