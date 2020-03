Live aus dem Salzburger Dom: Gottesdienst-Streaming statt Kirchgang

Tägliche Andachten und Gottesdienste im Salzburger Dom werden live im Internet übertragen und sind unter www.salzburger-dom.at abrufbar.

Damit trotz der geltenden Ausgangsbeschränkungen Gläubige bei Gottesdiensten dabei sein können, hat die Erzdiözese Salzburg ihr Streaming-Angebot per Internet ausgebaut. Am vergangenen Sonntag gab es in den Kirchen die letzten öffentlichen Gottesdienste für unbestimmte Zeit. Täglich werden nun Andachten und Gottesdienste aus dem Salzburger Dom übertragen, gab die Erzdiözese am Mittwoch auf ihrer Website bekannt.

"Um 7.00 Uhr früh starten wir mit dem Morgengebet der Domherren, um 7.20 Uhr wird ein Gottesdienst übertragen. Zu Mittag gibt es zwischen Montag und Freitag um 12.00 Uhr ein Mittagsgebet, wo wir natürlich die Sorgen und Ängste der Menschen in dieser verunsicherten Zeit mit einschließen. Die Menschen können einfach daheim teilnehmen", informierte Dominik Elmer vom Seelsorgeamt der Erzdiözese.

An Sonntagen werden drei Gottesdienste um 8.30, um 10 und um 11.30 Uhr aus dem Dom übertragen - sowohl per Videostream als auch als reine Tonübertragung ohne Bild. Den technischen Aufwand dafür beschrieb Elmer so: "Wir haben mittlerweile sieben Kameras. Die Audiodatei läuft über die Mikrofonanlage, die im Dom ja ohnehin da ist. Wir nutzen also schon Einiges, das vor Ort schon länger vorhanden ist - aber jetzt eben intensiv."

Quelle: Kap