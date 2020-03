Nachdem im Krankenhaus Hallein am Sonntag drei Pfleger positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, muss das Krankenhaus zum Teil unter Quarantäne gestellt werden. Nicht betroffen ist die Geburtshilfe-Abteilung - sie bleibt uneingeschränkt geöffnet.

"Die Verantwortlichen der Spitalsführung haben gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden umgehend reagiert und die nötigen Maßnahmen durchgeführt. Der für die Versorgung wichtige Geburtshilfebereich ist abgeschirmt. Hier sind alle Vorkehrungen zur größtmöglichen Sicherheit getroffen worden", informiert Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Bestehende Patienten werden weiter versorgt

Patienten, die bereits im Krankenhaus Hallein sind, bleiben dort in Quarantäne. Bis auf weiteres werden mit Ausnahme der Geburtshilfe keine neuen mehr aufgenommen. Patienten, die entlassen werden und keinen intensiven Kontakt zu den positiv Getesteten hatten, werden aufgefordert, sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne zu begeben.

Am Sonntag (Stand 13 Uhr) gab es im Bundesland Salzburg 276 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Personen, 268 davon befanden sich im Bundesland Salzburg. Zuletzt konnten drei mittlerweile wieder genesene britische Urlauber, die mit einer Reisegruppe auf Skiurlaub in Saalbach-Hinterglemm waren, am Samstag die Heimreise antreten.

Für 1375 Menschen in Salzburg gelten derzeit Heimquarantäne- bzw. Verkehrsbeschränkungen. 346 Testergebnisse stehen derzeit noch aus.

Quelle: SN