Um 13:00 wird die Entscheidung über das weitere Vorgehen in Salzburg bekanntgegeben. Die aktuelle Lage im Bundesland Salzburg: Die Zahl der Todesfälle ist auf 26 gestiegen. Eine 94-Jährige und eine 87-Jährige sind verstorben - bereits neun Todesfälle unter Heimbewohnern. Im Tauernklinikum Zell am See wurde eine Patientin positiv auf Covid-19 getestet. Acht Kontaktpersonen mussten sich in häusliche Isolation begeben.

In Salzburg wird am Ostermontag darüber entschieden, ob die Quarantäne über insgesamt neun Gemeinden im Pinzgau und Pongau aufgehoben oder verlängert wird. In den betroffenen Kommunen ist die Zahl der Infizierten erkennbar gesunken, weil mittlerweile einige Erkrankte genesen sind. Ob das reicht, ist offen. Für die Entscheidung werden die Daten am Montag nochmals aktuell bewertet. Flachau sowie in fünf Gemeinden im Gasteiner- und im Großarltal standen bereits seit 19. März unter Quarantäne, seit 1. April waren auch Altenmarkt im Pongau, Saalbach und Zell am See betroffen. Zu- und Abfahrten waren nur mehr für die lebenswichtige Grundversorgung erlaubt, Pendeln - mit Ausnahme von Flachau, wo noch restriktivere Regeln galten - lediglich für Bedienstete in Schlüsselberufen.

26 Todesfälle im Land Salzburg

In Salzburg war die Zahl der Corona-Todesfälle, die in Verbindung mit dem Coronavirus stehen, am Sonntag zunächst um einen auf 25 gestiegen. Eine 94-jährige Frau ist laut Pongauer Gesundheitsbehörde gestorben. Am Montagmorgen meldete das Land Salzburg das Ableben einer mit dem Coronavirus infizierten 87-jährigen Frau. Die Zahl der Neuinfektionen wuchs nur leicht - um elf in den vergangenen 24 Stunden. Damit wurden im Bundesland bisher 1192 Personen (Stand Montag um 7 Uhr) positiv auf Covid-19 getestet, 424 sind aktuell infiziert, 735 Personen sind genesen.

In den Salzburger Alten- und Pflegeheimen sind bisher 34 Fälle aufgetreten. 23 Bewohner sind im Krankenhaus, neun sind bereits gestorben, eine Person ist wieder genesen. Insgesamt sind acht Häuser betroffen, 23 Mitarbeiter dieser Einrichtungen waren zuletzt in Quarantäne.

Am Dienstag soll laut Ankündigung des Gesundheitsministeriums ein Testschwerpunkt in Heimen starten. In Salzburg will man dabei mit den am stärksten betroffenen Einrichtungen beginnen. Geplant ist, die Tests alle drei bis fünf Tage, jedenfalls aber einmal pro Woche zu wiederholen. Denn "ein negatives Testergebnis ist immer nur eine Momentaufnahme. Daher ist es wichtig, die Personen wiederholt zu testen, damit sie nicht durch eine zwischenzeitliche Ansteckung unbewusst andere gefährden", erklärte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz.

Positiver Corona-Test im Tauernklinikum Zell am See

Am Sonntag wurde zudem bekannt, dass eine Patientin des Tauernklinikums Zell am See positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die 74-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag ins Covid-Haus nach Salzburg überstellt worden. Die Kontaktpersonen wurden von der Gesundheitsbehörde umgehend erhoben. Insgesamt befinden sich sieben Mitarbeiter des Tauernklinikums Zell am See in Quarantäne, ein Rot-Kreuz-Mitarbeiter, der beim Transport in Kontakt mit der Patientin war, muss ebenfalls in häusliche Isolation. Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See teilte mit, dass der Betrieb in allen Stationen des Krankenhauses Zell am See aber sichergestellt sei.

Die 74-jährige Frau wurde bereits am Donnerstag, 9. April, nach einem Sturz stationär im Krankenhaus Zell am See aufgenommen, zeigte keine Covid-19-Symptome und konnte am Tag darauf in häusliche Pflege entlassen werden. Am Sonntag wurde die Patientin aus anderen medizinischen Gründen erneut ins Krankenhaus Zell am See gebracht und wies bei der Kontrolle im Covid-19-Container wiederum kein Fieber und keine typischen Symptome auf.

Die Patientin wurde nach der Untersuchung und der Abnahme eines vorsorglichen Testabstriches stationär und unter Einhaltung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen im Tauernklinikum Zell am See behandelt. Nach dem positiven Testergebnis wurde die Frau in die Covid-Station der SALK nach Salzburg überstellt.

