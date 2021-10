Viele junge Menschen stehen im Laufe ihrer Ausbildung vor schwierigen Entscheidungen. Wie Eltern sie dabei optimal unterstützen können, wird beim SN-Elternabend am 8. November um 18 Uhr behandelt. Eltern haben die Möglichkeit, vorab oder live während der Sendung ihre Fragen an folgende Expertinnen und Experten zu stellen: Beate Matlschweiger (Psychologin Talente Check Salzburg), Norbert Hemetsberger (Leiter der Lehrlingsstelle in der Wirtschaftskammer Salzburg) und Bettina Berger (Akzente Salzburg).