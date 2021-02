SN-Chefredakteur Manfred Perterer diskutiert mit Primaria Uta Hoppe über ein Jahr Coronapandemie. Hoppe ist im Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin in Salzburg und Leiterin des medizinischen Expertengremiums. Sie gibt Einblick in die Arbeit im Gesundheitswesen, das sich zum Teil seit einem Jahr im Ausnahmezustand befindet. Der Livestream beginnt am Montag, 22. Februar 2021, um 18.00 Uhr.

SN/salk Primaria Univ.-Prof. Dr. Uta Hoppe.