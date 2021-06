LKH und CDK: Uniklinikum Salzburg erlaubt wieder Besucher

Ab Montag darf pro Patient und Tag wieder ein Besucher für eine Stunde empfangen werden.

Ab Montag, 14. Juni, dürfen Patienten in der Christian-Doppler-Klinik und im Landeskrankenhaus wieder Besucher empfangen. Ab da gilt wieder die Regelung, dass pro Patient jeden Tag ein Besucher für eine Stunde empfangen werden darf. An den anderen Standorten der Landeskliniken in Tamsweg, Hallein und St. Veit gilt diese Regelung bereits jetzt.

Die unterschiedliche Handhabe hatten auch einige SN-Leser beklagt. Auch im Spital seien die Wünsche der Patienten nach Besuchen immer wieder geäußert worden, sagt Kliniken-Sprecher Wolfgang Fürweger. Nun ...