Der brennende Lkw wurde von der Feuerwehr gelöscht. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Am Freitagnachmittag hat in der Stadt Salzburg ein Lkw in der Unterführung Münzgasse die Bus-Oberleitung beschädigt. Dabei dürfte laut Polizei die Ladung des Fahrzeugs in Brand geraten sein. Der Lkw kam dann in der Maxglaner Hauptstraße zum Stillstand. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen. Die Straße bleibt vorerst weiterhin gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Quelle: SN