Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille verunfallte auf der Tauernautobahn im Lungau

Ein 51-jähriger Ukrainer kam am Freitagvormittag mit einem Sattelzuggespann auf der Tauernautobahn (A10) im Lungau ins Schleudern - in Fahrtrichtung Salzburg. Das Schwerfahrzeug kam von der Autobahn ab, beschädigte einen Holzzaun und blieb im Straßengraben stecken. Durch den Unfall riss beim Sattelzugkraftfahrzeug der Dieseltank auf, eine größere Menge Diesel trat aus. Der ausgetretene Diesel wurde gebunden bzw. das verunreinigte Erdreich ausgebaggert. Ein durchgeführter Alkotest ergab 2,5 Promille. Der Ukrainer habe augenscheinlich keine Verletzungen erlitten, heißt es bei der Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn trotzdem zur Kontrolle in das Krankenhaus Tamsweg. Die Unfallstelle zwischen St. Michael und Zederhaus war während der Aufräumarbeiten für mehrere Stunden nur einspurig passierbar.

Quelle: SN