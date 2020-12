Lkw-Fahrer mit mehr als zwei Promille aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei stoppte einen schwer betrunkenen Tschechen bei der Autobahnabfahrt Salzburg Nord in Bergheim.

Ein Lkw fahre in Schlangenlinien auf der Autobahnabfahrt Salzburg Nord ab. Mit dieser Information meldete sich am Dienstagvormittag ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei. Polizisten konnten den Lkw-Fahrer anhalten und kontrollieren. Dabei wurden beim Alkotest mehr als zwei Promille festgestellt. Dem 57-jährigen tschechischen Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Der Mann wurde angezeigt.

Quelle: SN