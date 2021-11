Lkw-Fahrer sind auch im Flachgau knapp

Der Lkw-Fahrer-Mangel ist auch bei Flachgauer Betrieben angekommen. In einem sind sich die Unternehmer einig: Es braucht eine Imagepolitur.

Ein Brancheninsider spricht Klartext: "100 Überstunden pro Monat sind keine Seltenheit. Ebenso 15-Stunden-Arbeitstage. Das ist rechtlich zwar gedeckt. Immer mehr junge Leute wollen sich darauf aber nicht mehr einlassen. Wer etwas anderes kann, fährt nicht gern für elf Euro in der Stunde Lkw, wenn er woanders 15 oder 16 Euro kriegt." Seinen Namen will der Angestellte eines Flachgauer Transportunternehmens lieber nicht in der Zeitung lesen.

Laut Kollektivvertrag der Güterbeförderer darf die wöchentliche Arbeitszeit in einzelnen Wochen 60 Stunden ...