Lkw-Fahrverbot über Pass Gschütt: Salzburg wartet ab

Auf oberösterreichischer Seite ist seit 1. August ein Lkw-Fahrverbot über den Pass Gschütt in Kraft. Mehrere Lammertal-Bürgermeister fordern auch ein Verbot auf Salzburger Seite. Der Landespolitik wartet ab - zumindest vorerst.

Es war Mitte Februar, als Bürgermeister aus Gemeinden beiderseits des Pass Gschütt Petitionen an ihre jeweiligen Landtage schickten. Die Forderung: Den Lkw-Durchzugsverkehr durch das Lammertal und über den Pass Gschütt zu beschränken. Während Salzburg untätig blieb, trat auf oberösterreichischer Seite mit 1. August ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen in Kraft. Die Tennengauer Nachrichten haben nachgefragt, wie sich das Verbot der Nachbarn in den ersten Wochen auf den Schwerverkehr im Lammertal ausgewirkt hat.

"Nicht nur einfach an Oberösterreich abbputzen." Josef Grasl, Bürgermeister Rußbach

Die erste Bilanz des Rußbacher Bürgermeisters Josef Grasl (ÖVP) fällt dabei eher vorsichtig aus: "Ich habe über den Sommer zwar wenig achtgegeben, glaube aber schon, dass es eine Erholung gebracht hat", so Grasl im TN-Gespräch. Seines Erachtens sei es nicht klug, auf Salzburger Seite nichts zu tun. "Jeder zweite fährt dann trotzdem durch. Ich bin nach wie vor dafür, dass auch in Salzburg ein Verbot kommt. Man kann sich nicht einfach an den Oberösterreichern abputzen." Die Rußbacher Landwirtin Susanne Schwaighofer fährt regelmäßig über den Pass Gschütt. Ihrem Gefühl nach fahren seit Inkrafttreten des Fahrverbots spürbar weniger Lkw über den Pass. "Es sind aber trotzdem noch viele unterwegs. Das kann aber auch Ziel- und Quellverkehr sein", sagt Schwaighofer.

"Salzburger Verbot wäre nur symbolische Geste." Johann Schnitzhofer, Bürgermeister Abtenau

"Wirklich gespürt" habe man vom Fahrverbot auf oberösterreichischer Seite noch nichts, meint dagegen der Abtenauer Bürgermeister Johann Schnitzhofer (ÖVP). Durch das Ortszentrum seien ohnehin nur wenige Lkw unterwegs. Aber auch Anrainer im stärker betroffenen Ortsteil Lindenthal hätten vom Fahrverbot noch nichts bemerkt. "Sie sind natürlich voll dafür, aber vielleicht wirkt sich das Fahrverbot erst nach dem Sommer stärker aus", so Schnitzhofer. Für ein zusätzliches Verbot auf Salzburger Seite sieht er keinen Bedarf. "Natürlich könnten wir den Meter auch noch machen, aber mehr als eine symbolische Geste wäre das nicht." Nichts vom Fahrverbot gespürt hat bisher auch der Scheffauer Bürgermeister Friedl Strubreiter (ÖVP). "Wir waren aber auch nicht unmittelbar betroffen, die meisten fahren über den Pass Gschütt kommend in Richtung Eben weiter."

"Spüren das Verbot, aber auch Salzburg braucht eines." Sepp Schwarzenbacher, Bürgermeister Annaberg-Lungötz

Davon direkt betroffen ist Sepp Schwarzenbacher (ÖVP) als Bürgermeister von Annaberg Lungötz. Er meint, das Verbot auf oberösterreichischer Seite habe einiges bewirkt. "Natürlich spüren wir das, da brauchen wir gar nicht darüber reden", so Schwarzenbacher. Um Ausweichfahrten aus Richtung Süden zu verhindern, brauche es aber auch ein Verbot auf Salzburger Seite. "Wenn man erst am Pass Gschütt die Verbotstafel sieht, ist es schon zu spät." Er zeigt sich optimistisch, dass es auch auf Salzburger Seite ein Verbot geben werde. "Als wir unsere Petition eingebracht haben, war gerade die Regierungsbildung im Gange. Der neue Landesrat sieht das jetzt hoffentlich ein bisschen anders."

Aus dem Büro des Salzburger Verkehrslandesrats Stefan Schnöll (ÖVP) heißt es dazu auf TN-Anfrage, es seien noch keine Reaktionen aus den Lammertal-Gemeinden an den Landesrat herangetragen worden. Allerdings stehe man mit den Bürgermeistern in Kontakt. Erste Einschätzung des Landesrats: "Es dürfte besser geworden sein." Ein Fahrverbot für Lkw auch auf Salzburger Seite hält Schnöll - entgegen Schwarzenbachers Hoffnung - allerdings für überflüssig: "Wenn eine Seite ein Verbot erlässt, hat das Auswirkungen auf die gesamte Pass-Gschütt-Straße. Wir brauchen nicht auch noch auf Salzburger Seite einen zusätzlichen Schilderwald." Nachsatz: "Außer es zeigt sich, dass es dringend nötig ist, weil die gewünschten Ergebnisse nicht eintreten." Dafür sei der Beobachtungszeitraum aber noch zu kurz."

13.000 Fahrten weniger durchs Lammertal?

Ebenfalls wenig Konkretes ist knapp vier Wochen nach Inkrafttreten des Fahrverbots aus dem Büro des oberösterreichischen Verkehrslandesrats Günther Steinkellner (FPÖ) zu erfahren. Das Lkw-Fahrverbot sei ausgeschrieben und die entsprechenden Hinweisschilder montiert. "Zählungen und besondere Vorkommnisse gab es bis dato noch nicht, da die Einsatzkräfte der Polizei mit den lokalen Waldbränden im Bereich des Hallstätter Sees beschäftigt waren", so Pressesprecher Marco Sterk.

Die Lammertaler Bürgermeister erhoffen sich von dem Verbot eine Rückverlagerung von jährlich 13.000 Lkw-Fahrten von der Pass-Gschütt-Straße auf die Autobahn. Zwar sparen sich Frächter rund 50 Euro pro Richtung, wenn sie die Autobahn umfahren. Werden sie erwischt, kostet das aber mindestens 200 Euro. Auf dem Pötschenpass, wo schon länger ein Lkw-Fahrverbot in Kraft ist, wird die Polizei bei ihren Kontrollen vom Verein Lebensraum Salzkammergut unterstützt. Dessen Mitglieder dokumentieren immer wieder Verstöße und bringe diese zur Anzeige.

Vom Verbot ausgenommen sind der Ziel- und Quellverkehr in mehrere Gemeinden rund um den Pass Gschütt sowie Einsatzfahrzeuge.