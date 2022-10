Lkw in der Stadt auf Schritttempo reduziert

Radkoordinator sieht mit Novelle der Straßenverkehrsordnung Verbesserungen für Radfahrer.

Das Radfahren wird sicherer. Das sagt der städtische Radkoordinator Peter Weiss (im Bild) mit Blick auf die Novelle der Straßenverkehrsordnung. Sie ist seit Anfang Oktober in Kraft.

Redaktion: Die neue StVO erlaubt Radfahrern das Rechtsabbiegen bei Rot. Was genau bringt das?Weiss: Mehr Sicherheit in jedem Fall, weil die Radfahrer dann von der Kreuzung bereits wieder weg sind, wenn sich der Autoverkehr nach der Rotphase in Bewegung setzt. Wir als Behörde müssen uns allerdings mit Sachverständigen jede einzelne Kreuzung ...