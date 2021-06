Lkw kollidierte bei Taxenbach mit Mopedlenkerin: 38-Jährige schwer verletzt

Der Lkw-Lenker wollte das Moped überholen und touchierte es mit dem Anhänger.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag auf der B311 nach der Abfahrt Eschenau in Richtung Taxenbach. Ein 35-jähriger Oberösterreicher überholte mit seinem Lkw eine vor ihm fahrende Mopedlenkerin. Dabei kollidierte das Moped mit dem Anhänger des Lkw und die 38-jährige Mopedlenkerin aus Zell am See kam zu Sturz. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. Ein Sachverständiger führte zur Klärung der genauen Unfallumstände Untersuchungen vor Ort durch. Ein Alkoholtest beim Lenker des Lkw verlief negativ. Die B311 war in der Zeit von 13.30 bis 18 Uhr lediglich einspurig befahrbar, berichtet die Polizei in einer Aussendung.