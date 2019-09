Lkw riss am Salzburger Klausentor die Oberleitung ab

Gerissenes Kabel beschädigte zwei Autos, aber niemand wurde verletzt.

Offensichtlich zu hoch war jener Lastwagen, der Dienstagvormittag das Klausentor in der Stadt Salzburg passierte: Das Schwerfahrzeug riss die Oberleitung der O-Buslinie ab. Die Kabel stürzten in die Tiefe und trafen dabei zwei Pkw.

Ein Reparaturtrupp der Salzburg AG war rasch zur Stelle und konnte den entstandenen Schaden beheben. In der Zwischenzeit musste die Polizei den Verkehr von und in Richtung Mülln wechselseitig am Klausentor vorbeileiten.



Quelle: SN