Lkw stieß Urlauberin mit Kinderwagen in Neukirchen zu Boden

Die Großmutter von zwei Kleinkindern konnte mit Mühe verhindern, von dem Laster überrollt zu werden.

Bei dichtem Schneetreiben kam ein 31-jähriger Lkw-Fahrer in Neukirchen einer niederländischen Urlauberfamilie zu Hilfe. Das Fahrzeug von Mutter und Großmutter mit zwei Kleinkindern war hängen geblieben. Als der Mann Mutter und Kinder in seinem Lkw untergebracht hatte wollte er zurücksetzten, um die Straße für den Verkehr frei zu machen. Dabei übersah er die Großmutter, die mit dem leeren Kinderwagen bei den Heckklappen des Lkw stand. Die 54-jährige Frau wurde zu Boden gestoßen, der Lkw schob sie vier Meter nach hinten. Sie konnte sich mit einer Hand an dem Laster festhalten und verhinderte so, überrollt zu werden. Das Rote Kreuz brachte sie verletzt in das Krankenhaus nach Zell am See.

(SN)