Lkw zu hoch: Oberleitung in der Stadt Salzburg gerissen, Strecke stadteinwärts für den Verkehr gesperrt

Ein Lkw riss am Dienstagvormittag die Oberleitung in der Münzgasse ab. Der Verkehr ist derzeit stadteinwärts gesperrt, auch der Obus ist über Mülln umgeleitet.

Am Dienstagvormittag fuhr ein Sattelschlepper in den Münzbogen in der Salzburger Altstadt ein. Da er zu hoch war, blieb er stecken und riss die Oberleitung ab. Durch die elektrische Entladung kam es zu einer Rauchentwicklung. "Der Lkw-Fahrer konnte einen kleinen Brand auf dem Aufbau des Fahrzeugs selbst löschen", heißt es von der Berufsfeuerwehr Salzburg.

Die Berufsfeuerwehr errichtete einen Brandschutz und sicherte die Unfallstelle ab. Der Individual- und Busverkehr wird über Mülln umgeleitet. Der Streckendienst der Salzburg AG führt die Reparaturarbeiten durch. "Diese werden noch in etwa eine halbe Stunde dauern", sagt die Sprecherin der Salzburg AG. Verletzt wurde niemand.