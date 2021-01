Lockdowns führten zu Rückgang der Einsätze

Im Lockdown-Jahr 2020 verzeichnete die Salzburger Berufsfeuerwehr weniger Einsätze als noch im Jahr davor. 3366 Mal rückte die städtische Berufsfeuerwehr aus - das ist ein Rückgang von sieben Prozent im Vergleich zu 2019.

Statt durchschnittlich zehn Mal täglich sei die Berufsfeuerwehr neun Mal am Tag ausgerückt, sagt Branddirektor Reinhold Ortler. Den Grund dafür sieht der Chef der Berufsfeuerwehr darin, dass sich in den Lockdowns viele Salzburger zu Hause aufgehalten hätten. "Und da sind die Leute aufmerksamer." Zudem sei das Verkehrsaufkommen gesunken - deshalb habe es auch auf den Straßen weniger Einsätze gegeben. In zwei von drei Fällen ging es um technische Einsätze - dazu zählen beispielsweise das Öffnen von Wohnungen oder Liftgebrechen, aber auch das Einfangen von Bienen- und Hornissenschwärmen, die Bergung von Rehen aus dem Almkanal oder der Transport von Haustieren. Im Februar war die Berufsfeuerwehr gleich drei Mal hintereinander zum gleichen Haus in Salzburg-Parsch gerufen worden: Dort hatten Sturmböen wiederholt Teile des Blechdachs heruntergerissen.

Auch das Rote Kreuz verzeichnete im Vorjahr einen Rückgang bei den Flugrettungseinsätzen. Insgesamt 3563 Mal wurde die Flugrettung alarmiert - das waren 285 Alarmierungen weniger als im Jahr davor. Vier von zehn Einsätzen betrafen Sport- und Freizeitunfälle. Hauptgrund für den Rückgang der Flugrettungseinsätze war das vorzeitige Ende des Skibetriebs mit dem ersten Lockdown ab Mitte März.



Quelle: SN