Löschzug Voglau feiert seine ersten 100 Jahre

Kommendes Wochenende zelebriert der Löschzug Voglau sein 100-Jahr-Fest. Eingeladen sind alle Vereine und einige Kapellen aus dem Tennengau.

Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Kommendes Wochenende feiert der Löschzug Voglau 100-Jahr-Jubiläum. Brandinspektor Markus Putz (40) ist seit 2012 Kommandant des Löschzuges Voglau: "Es ist eine große Ehre, dass wir das Fest ausrichten dürfen. Das kann nicht jede Generation."

Fast die ganze Voglau hilft beim Fest

Bei der zweitägigen Feier helfen alle Feuerwehrleute, ihre Partnerinnen, Freunde und Familienmitglieder mit. Insgesamt sind das 200 Leute. Die Logistik ist eine ziemliche Herausforderung. Dabei ist die Kameradschaft das Wichtigste. Sonst würde das Fest nicht funktionieren", sagt Putz. Alle arbeiten ehrenamtlich. Mit diesem Zweitagesfest werden Einnahmen für den Löschzug Voglau lukriert.

Am Samstag geht es mit dem Festauftakt los. Um 15.30 Uhr treffen 50 Vereine und sieben TMK-Kapellen aus dem gesamten Lammertal ein. Sie marschieren um 16.30 Uhr durch das Voglauer Zentrum. Der anschließende Gottesdienst wird ab 17.15 Uhr auf der Festwiese hinter dem Feuerwehrhaus zelebriert. Danach unterhalten die TMK Scheffau beim Dämmerschoppen und ab 21 Uhr die Band "VöcklaBlech" in der Verladehalle des Voglauer Möbelwerkes das Publikum.

Sonntag ist Familientag

"Wir sind froh, dass wir in der Voglau einen Löschzug haben. Unsere Verladehalle und die Parkplätze stellen wir für das Fest gerne zur Verfügung", sagt der Geschäftsführer der Voglauer Möbelwerke, Peter Grünwald.

Am Sonntag folgt der Familientag. Außerdem kommen einige Feuerwehren aus dem gesamten Bezirk und aus dem angrenzenden Pongau und Flachgau. Die Ehrensalve kommt von den Strubberg-Schützen. Durch den Frühschoppen in der Festhalle begleitet die Trachtenmusikkapelle Abtenau. Goaßlschnalzer, Schießbude und Hüpfburg sorgen für Abwechslung bei Jung und Alt. Ab 15 Uhr spielen D' Fegaso Blechan und Freunde. Der gebürtige Abtenauer Lorenz Wagenhofer leitet diese Truppe. Danach heizen ab 19 Uhr die Bayern Rocker kräftig ein.

Feuerwehr seit 1923

1985 hat die Feuerwehr das erste Fest organisiert. Pandemiebedingt ist es zwei Mal ausgefallen. Gegründet wurde dieser Löschzug im Jahr 1923. Die Salzburger Landesregierung genehmigte damals den Verein. Grund: Wegen des großen Gemeindegebietes mit vielen Bauernhöfen und Gewerbegebieten in Voglau wurde der Ruf nach einer eigenen Feuerwehr laut. Erster Hauptmann war der Oberförster Anton Engel. Er führte dieses Amt bis 1945 aus. Schon 1924 erfolgte die Baubewilligung für das Feuerwehrhaus auf dem Grundstück des Voglauwirtes. Große Einsätze mussten zum Beispiel bei den Marktbränden in Abtenau 1924 und 1934 bewältigt werden.

Am Beginn hatte der Löschzug Voglau 30 Mitglieder. Derzeit verfügt er unter dem Kommando von Markus Putz über 65 aktive Mitglieder sind in drei Ausbildungsgruppen in einer Stärke von zwei Zügen aufgeteilt. Ihnen stehen die Zugskommandanten BM Werner Windhofer und OBM Johann Schnitzhofer vor. Löschzugskommandant, Löschzugskommandant-Stv. und die beiden Zugskommandanten sind Mitglieder im Abtenauer Ortsfeuerwehrrat. Dieser setzt sich aus je vier Mitgliedern aus Abtenau und Voglau zusammen.