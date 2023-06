Lofer: Bergsteiger lag nach Absturz stundenlang verletzt auf Schneefeld

Schwerer Alpinunfall in den Loferer Steinbergen: Ein 69-jähriger Bergsteiger war über ein Schneefeld abgestürzt und wurde nach Stunden erst durch Zufall entdeckt.

Am Montagvormittag war der Einheimische zu einer Bergtour auf das Traunspitz Hörndl in den Loferer Steinbergen aufgebrocehn. Auf einer Höhe von 2130 Metern, knapp unterhalb des Rotschartls, stürzte der Pinzgauer und rutschte einen steilen schneebedeckten Hang zirka 200 Höhenmeter hinab. Durch herausragende Felsen wurde der Bergsteiger an Kopf und Körper verletzt.

Am frühen Nachmittag entdeckte ein Jäger den verletzten Alpinisten mit seinem Spektiv und alarmierte die Rettungskräfte. Nach einem Suchflug konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle 1 den verletzten und unterkühlten 69-Jährigen auffinden und erste Hilfe leisten. Der Notarzthubschrauber Alpin Heli 6 barg schließlich den Verletzten und verbrachten ihn ins Universitätsklinikum Salzburg.