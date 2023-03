Lofer: Ehepaar landete mit Auto in einer Böschung

Am Donnerstagnachmittag verlor ein 73-jähriger Pinzgauer die Kontrolle über seinen Wagen und landete in einer Böschung, meldet die Polizei Salzburg. Lenker und Beifahrerin wurden dabei verletzt.

Am Donnerstag gegen 17 Uhr war ein 73-jähriger Pinzgauer mit seiner 70-jährigen Frau auf der B311 von Lofer aus mit dem Auto in Richtung Saalfelden unterwegs, als er bei starkem Regen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge schlitterte das Fahrzeug etwa zwei Meter eine Böschung hinunter und touchierte zuerst mehrere kleinere Bäume, bevor es frontal gegen einen größeren Baum prallte und zum Stehen kam. Nachfolgende Fahrzeuglenker alarmierten die Rettungskräfte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuzes bargen die beiden Verletzten und führten eine Erstversorgung durch. Im Anschluss wurde die Beifahrerin mittels Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach und der Lenker mittels Rettungswagen in das Tauernklinikum Zell am See gebracht. Ein Alkomattest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, berichtete die Polizei.