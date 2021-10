Lofer: Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Die Verletzten Personen wurden von Notarzt und Rettungssanitätern vor Ort versorgt.

Am Mittwochabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Lärchbergtunnel auf der Loferer Straße (B178), bei dem zwei Pkw beteiligt waren. Laut ersten Informationen wurde eine Person dabei schwer verletzt, eine weitere erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden an der Unfallstelle von Notarzt und Rettungssanitätern versorgt und in das Landeskrankenhaus Salzburg beziehungsweise in das Krankenhaus St. Johann gebracht.