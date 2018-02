Loipe im Schlosspark Hellbrunn ist in Betrieb

Die Loipe im Schlosspark von Hellbrunn ist in Betrieb. Die Langlaufloipe (Klassisch) ist pünktlich zum sonnigen Wetter bestens gespurt.

Direkt beim Hellbrunner Kinderspielplatz können Sportler in die zwei Kilometer lange Loipe einsteigen. Gegen den Uhrzeigersinn geht es weiter in fast flachem Gelände entlang des Jägerfeldes und vorbei am Hellbrunner Berg zurück zum Ausgangspunkt. Die dreispurige, maschinell gespurte Loipe bietet sich sowohl für Skater, als auch für klassische Langläufer an und ist auch für Anfänger geeignet.

(SN)